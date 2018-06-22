«Не делает, что ей говорят»: британский политолог объяснил причину «ненависти» Запада к России

Россия и ее «экономический национализм» является идеологической угрозой для западных стран во главе с США. Таким мнением в своей новой книге поделился политический эксперт Ти-Джей Коулз.

Британский политолог написал книгу о внешней политике Великобритании. В самом заголовке он уже отметил, что СМИ и профессора не раскрывают всех аспектов «Соединенного милитаризма». На страницах книги политолог Коулз объяснил причину «ненависти» Запада к России.

По мнению эксперта, Россия «не делает то, что ей говорят». Из-за этого возникают некоторые политические трения. Якобы, для британской и американской власти РФ представляет идеологическую угрозу. Политолог утверждает, что Россия является большой страной с многочисленным населением, поэтому она имеет самодостаточность. Это и есть повод для «ненависти».

В США, утверждает британский эксперт, власти стараются сохранять свое экономическое превосходство в мире. Россия, которая «не желает подчиняться», оказывает помехи для государства с «нелиберальным порядком». По мнению аналитика, Россия или Китая не являются военной угрозой для Запада. Причина «ненависти» к РФ кроется лишь в ее «экономическом национализме» и нежелании подчиняться, утверждает политолог Ти-Джей Коулз.