Кортеж премьеров Великобритании и Бельгии пострадал в ДТП из-за резкой остановки

Двое участников почетного караула получили травмы по пути в бельгийский город Монс. Об этом сообщает издание Derniere heure.

По предварительной информации, кортеж премьер-министра Великобритании Терезы Мей её коллеги из Бельгии Шарля Мишеля двигался по автостраде E42. Внезапно едущие впереди автомобили затормозили, что привело к ДТП. Мотоциклисты из полицейского сопровождения политиков не ожидали резкой остановки и столкнулись с легковушкой. Правоохранителей увезли в больницу. О их состоянии ничего неизвестно.

Бельгийские СМИ отмечают, что Тереза Мэй и Шарль Мишель остались невредимыми. Местная полиция исключила версию теракта. Чиновники продолжили путь к военному кладбищу Сен-Симфорьен, где возложили венки солдатам в честь 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. Вскоре премьеры посетят тематические мероприятия во Франции.