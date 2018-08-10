Экс-канцлер Германии Герхард Шредер угодил в «Чистилище» сайта «Миротворец»

Председателя совета директоров «Роснефти» на сайте обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Сайт «Миротворец» известен своим «Чистилищем» - разделом портала, где публикуются имена и данные о тех, кто поддерживает конфликт на Востоке Украины и ситуацию с Крымом. Также туда помещают информацию о публичных деятелях, политиках, журналистах и звезд мира шоу-бизнеса, которые высказывались против Украины.

В этот раз в «Чистилище» сайта «Миротворец» угодил экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Портал посвятил бывшему политику отдельную страницу, на которой описаны причины, по которым Шредера внесли в базу данных. Так, экс-канцлер Германии попал в «черный список» за «покушение на суверенитет Украины» и также за пропагандистские высказывания против Киева.

Также на сайте «Миротворец» размещены ссылки на СМИ и YouTube. Ссылки ведут к страницам с интервью или высказываниями Герхарда Шредера. В России база данных «Миротворца» вызывает массу негодования. Политики и публичные личности, имена многих из которых уже внесены в «черный список», считают «Чистилище» оскорбительным сайтом. Постпред МИД РФ Мария Захарова уже говорила, что «Миротворец» с данными о некоторых журналистах является методом «прямого призыва к расправе».