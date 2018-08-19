ООН: в сирийском лагере «Рукбан» под видом мирных жителей прячутся террористы и торговцы людьми

По словам директора бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Амина Авада, нарушители законов и боевики сделали из мирных жителей «живой щит». Им они прикрывают себя и продолжают оставаться неуязвимыми.

В Вашингтоне на конференции по проблемам Ближнего Востока высказался директор бюро ООН по беженцам Амин Авада. Он заявил, что в сирийском лагере «Рукбан» есть «плохие элементы».

По словам Авада, в лагере для беженцев под видом мирных жителей прячутся террористы и торговцы людьми. Он попросил членов конференции помнить о том, что на территории лагеря есть боевики, которые насильно удерживают там людей. Авад подчеркивает, что не все люди, находящиеся в «Рукбане», виновны или являются плохими. Там есть не только террористы и торговцы людьми, а и мирные жители, нуждающиеся в помощи. Ситуация в лагере очень сложная, подчеркнул сотрудник ООН.

Амин Авад сообщил, что в районе лагеря сейчас продолжают находиться порядка 40-50 тысяч человек, однако не все они нуждаются в международной защите. Лагерь «Рукбан» расположен в провинции Хомс, где сейчас находится 55-километровая зона ответственности базы США. По словам представителя УВКБ ООН, в Сирии до сих пор есть районы, куда весьма опасно доставлять помощь. Такие районы являются труднодоступными и крайне небезопасными.

Авад рассказал, что ООН пока что не планирует доставлять помощь в некоторые районы, расположенные в северо-западной стороне от Идлиба. Такая же ситуация обстоит и с северо-восточными районами вокруг города Дейр-эз-Зор. В ООН пока что нет четкого плана, как быть с такими территориями. Авад настаивает на том, что там до сих пор происходят некие стычки, поэтому на них важно обратить внимание.