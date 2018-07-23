Путин получил узел из гвоздя от силача Цырульникова

Сегодня, 13:19 \\ Политика

Металлическое изделие символизирует "стальную дружбу" России и Казахстана. Его вручили президенту в Петропавловске.

 Накануне Владимир Путин отправился в Казахстан ради саммита Организации договора о коллективной безопасности. Политический лидер также посетит 15-й Форум межрегионального сотрудничества. Перед этим мероприятием президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил Владимира Путина прогуляться по выставке, посвященной развитию туризма двух стран.

У одного из стендов политиков встретил Сергей Цырульников - рекордсмен книги рекордов Гиннеса. Он рассказал гостям о традициях силовых видов культуры в Казахстане и продемонстрировал некоторые из них на практике. Так он согнул три узла из гвоздей, которые тут же подарил Владимиру Путину. Президент отметил, что металл ощутимо нагрелся.

После этого Сергей Цырульников продемонстрировал пруток, выдерживающий нагрузку до 250 килограмм. Силач согнул его в дугу и передал Нурсултану Назарбаеву, который в шутку попытался повторить упражнение. В итоге казахский лидер получил предмет в качестве памятного сувенира. По словам Сергея Цырульникова, за сгибание такого прута в Казахстане раньше дарили коня.

Кроме того, Владимира Путина заинтересовал традиционный кнут - камча, сделанный из бронзы, золота, серебра и яшмы. Казахи верили, что он отгоняет злых духов. А также использовали во время публичных выступлений. Щедрые организаторы выставки подарили кнут российскому президенту.

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Автор - Александр Лубяной
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