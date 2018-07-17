«Свыше Javelin»: Экс-посол США призывает дать Украине новое оружие

По словам Джона Хербста, ракеты «земля-земля» и «земля-море» могут поставить под угрозу теоретические российские десантные операции, в которых может быть запланирована высадка на берег.

Экс-посол США в Украине выступил в Канаде, где проходило заседание Постоянного комитета парламента по вопросам обороны. Там Джон Хербст высказался о том, что Украине нужно предоставить новое и современное оружие. Этим должны заняться страны Запада.

По мнению экс-посла США, который призывает дать Украине новое оружие, такой шаг поможет Киеву в противостоянии с Россией. Джон Хербст уверяет, что поставка нового вооружения является важной не только для Украины, но и для западных стран. Экс-посол указал на то, что с весны этого года Россия стала инициатором заострения ситуации в Азовском море.

Джон Хербст отметил, что Украина нуждается в новом оружие. «Свыше Javelin», - сказал экс-посол. Как известно, Javelin – это американские переносные противотанковые ракетные комплексы. Они предназначены для поражения разных видов военной техники. Комплексы могут наносить удары по танкам, беспилотникам, вертолетам и заходящим на посадку винтомоторным самолетам. По мнению экс-посла, Украине нужно предоставить более новое оружие, которое будет превосходить Javelin по мощи и современности.