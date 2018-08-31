В Австрии по подозрению в шпионаже в пользу России задержали полковника армии

Сегодня, 11:14 \\ Политика

На фоне скандала Глава МИД Австрии уже отменила свой визит в Россию, а канцлер страны уже отметил, что данный инцидент может плохо сказаться на отношениях с Москвой. По информации, австрийский полковник 20 лет работал на Россию и рассекречивал важные документы.

 В Австрии задержали полковника армии в отставке. По информации издания Kronen Zeitung, которое ссылается на Минобороны страны, задержанному 70 лет. Мужчину взяли под арест по подозрению в шпионаже.

Предполагается, что с 1990-х годов полковник армии сотрудничал с военной разведкой России и передавал ей данные, касающиеся миграционного кризиса, авиации и артиллерии Австрии.

 За свою работу шпион, утверждают в СМИ, получил от России порядка 300 000 евро. В Минобороны Австрии уже отметили, что они рады выявлению подозреваемого. Сообщается, что задержанный по подозрению в шпионаже в пользу России каждые 2 недели связывался с разведкой Кремля и общался с «Юрием».

Канцлер Австрии Себастьян Курц уже сообщил, что из-за подозрения австрийского полковника в шпионаже для России отношения стран могут испортиться. Глава МИД Австрии уже отказалась лететь в Россию с визитом. Канцлер также указал на то, что Австрия намерена обсудить инцидент с партнерами по Евросоюзу.

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Автор - Анна Пушкина
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