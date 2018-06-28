Депутат Рады предложил запретить в Украине зиму

Сегодня, 08:52 \\ Политика

Виктор Пинзеник возмущен ситуацией с ценами на газ, которая сложилась в Украине. Депутат Верховной Рады предложил свой способ для ухода от проблемы, для этого он выдвинул идею о «моратории на холода».

 Депутат Рады написал на своей странице в Facebook новый пост. В нем он высказал свое недовольство по ценам на газ. Пинзеник раскритиковал мораторий на повышение цен на газ и коммунальные услуги. Такой запрет планируется установить для фиксации стоимости газа. По мнению депутата, поставщики газа их Словении и Польши не будут напуганы мораторием. Они попросту продолжат продавать газ по таким же ценам, что и раньше. А украинцы и дальше будут продолжать платить те же деньги.

Украинский политик считает, что мораторий на поднятие цен предоставляет возможность властям страны продолжать «кормить байками» граждан. Пинзеник предлагает сделать свой вклад в «мораториетворчество». Депутат предложил запретить в Украине зиму.

 По словам Виктора Пинзеника, мораторий на зиму исключит проблему с ценами на газ, так как в стране будет тепло и гражданам не придется от отапливать свои дома. Помимо этого, отмечает депутат, запрет на холодную пору года позволит украинцам экономить на одежде. Однако, пишет Пинзеник, мораторий на зиму станет причиной утраты темы жарких дебатов украинских политиков. Конечно же, депутат шутить о запрете на холода. Таким образом он пытается показать бесполезность моратория на поднятие цен. Пользователи Сети оценили шуточную идею запретить зиму и предлагают также поставить отдельный запрет на снег, чтобы бюджет Украины не тратился на снегоуборочные машины.

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Автор - Анна Пушкина
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