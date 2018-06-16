Тина Канделаки не одобрила приезд Меган Келли в Россию

Канделаки советует россиянам разобраться с проблемами национализма самим перед тем, как защищать американку.

Тина Канделаки оставила в социальной сети пост, в котором рассуждает о национализме, который на самом деле присущ жителям всех постсоветских стран. В пример она приводит слово «хачик», которое, как утверждает Канделаки, она может использовать в разговоре с друзьями из Кавказа. Но если это слово употребит человек другой национальности, то оно звучит, как оскорбление. Так годами вырабатывается «бытовой национализм», и с ним у русских большие проблемы, считает Тина Канделаки.

Исходя из своих суждений о российском национализме, телеведущая не одобрила приезд в Россию своей американской коллеги. Напомним, что Меган Келли, ранее ведущую канала NBC, уволили за расистское высказывание в сторону темнокожих в эфире. Защитить «несправедливо» уволенную Келли решили в России: гражданам она запомнилась и полюбилась после её интервью с Владимиром Путиным. Стоит отметить, что россияне недоверчиво и отстранённо относятся к темнокожим людям, согласно последним опросам.