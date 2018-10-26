"Нельзя опускать руки": Горбачев обещает бороться против холодной войны

Бывший президент СССР верит в обратимость новой конфронтации и гонки вооружений. Так он заявил в обращении на премьере биографического документального фильма в Москве.

О советском политике сняли картину под названием "Знакомьтесь, Горбачев". Его переводчик Павел Палащенко лично зачитал речь к зрителям и создателям проекта. Сам Михаил Горбачев решил на сцене не показываться, хотя и пришел на показ.

Автор отметил, что некоторые политические силы пытаются отбросить международное общество назад во времени. В частности, возродить холодную войну. По словам Михаила Горбачева, нельзя допускать начало ядерного конфликта и, по примеру некоторых, обсуждать варианты его развития. В такой войне победителей просто не окажется. Он призвал бороться с конфронтацией и пообещал лично приложить усилия.

Михаил Горбачев напомнил о своей статье для зарубежных СМИ. В материале политик отметил недопустимость отказа стран от ДРСМД. Экс-президент отметил, что после публикации к нему в письме обратился бывший американский госсекретарь Джордж Шульц, который поддержал позицию автора.

"Знакомьтесь, Горбачев" состоит из интервью политика. Фильм снят режиссерами Андре Сингером и Вернером Херцогом. Ранее его уже продемонстрировали жителям Германии и Канады.