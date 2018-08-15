National Interest: Россия способна уничтожить США даже без ракетных систем "Авангард"

Американская оборона лишена надежной защиты от современных баллистических снарядов. Аналитики предполагают, что спастись от российских боеголовок уже просто невозможно.

По данным издания National Interest, Россия располагает 528 баллистическими ракетами, расположенными как на суше, так и на воде. А Минобороны РФ хочет дополнить потенциал новыми ракетными системами "Авангард", чьи снаряды способны летать между континентами на скорости в 20 раз быстрее звука. ВПК России уже начал серийно выпускать комплексы для нужд армии.

Как отмечает издание, небольшого количества уже готовых к использованию ракет хватит, чтобы полностью уничтожить США. Вероятно, никто и никогда больше не сможет разработать технологии для защиты от массированного залпа "Авангардов" и ему подобных систем. Военным остается лишь работать над средствами против ракет малоразвитых государств, таких как КНДР. National Interest подчеркивает, что США со времен холодной войны безуспешно пытается создать систему противоракетной обороны. В 1960-х годах с этой целью разрабатывали программу Safeguard, а Рональд Рейган пытался внедрить проект "Звездные войны".