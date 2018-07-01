Болтон считает прошедшие выборы в США самыми безопасными в истории страны

Джон Болтон в своем Twitter поделился гордостью за безопасно проведенные промежуточные выборы. По его словам, такой уровень безопасности достигнут в штатах впервые. Также он положительно отметил работу федерального правительства, отвечающего за безопасность события.

Советник разместил документ Совета Национальной безопасности. В нем сообщается, что правительство США оказало максимальную поддержку местным органам власти и руководящим лицам штатов в их борьбе за безопасные выборы. Болтон отметил, что властям удалось противостоять иностранному давлению на американских избирателей.

Президент США Дональд Трамп позитивно отметил эти выборы, назвав их грандиозным событием.

Выборы в Сенат прошли в Соединенных Штатах 6 ноября. Демократы завоевали право на нижнюю палату Конгресса. Республиканцам удалось завоевать большую часть мест верхней палаты.

Выборы 2018 года в Сенат также запомнятся рекордным количеством женщин-депутатов в нижней палате Конгресса. Согласно данным, в палате получили места 90 женщин. Это на 6 человек больше, чем на предыдущих выборах.