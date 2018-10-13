Мария Захарова предполагает гибель Сергея Скрипаля

У российских дипломатов нет никакой свежей информации об отравленном экс-сотруднике ГРУ. Официальный представитель МИД обсудила ситуацию на брифинге 8 ноября.

Как отметила Мария Захарова, в России могут с уверенностью говорить, что отравление в Солсбери обошелся без гибели людей. Она отметила, что сотрудники министерства не видели Сергея Скрипаля вживую вот уже долгое время. Его судьба остается неизвестной. Да и его дочь Юлия, которая также пострадала от нервно-паралитического яда, месяцами не показывалась СМИ.

Ранее смерть Сергея Скрипаля предположила и его племянница Виктория. По словам девушки, бывший разведчик после лечения в Великобритании ни разу не выходил на связь с родственниками в России. Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в городе Солсбери. Позднее британские власти заявили, что пациенты поправились благодаря качеству местной медицины. Позднее в соседнем городе Эймсбери умерла женщина Дон Стерджес. Предполагается, что от того же яда, найденного на улице в флаконе из-под духов.