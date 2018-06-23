Премьер Канады извинился за самый страшный поступок страны

Джастин Трюдо извинился за канадские власти, которые пожелали не помогать еврейским беженцам из Третьего Рейха в 1939 году.

Канадский премьер-министр Трюдо обратился с трибуны парламента ко всем еврейским семьям, кто в годы Второй мировой войны потерял родственников, проживающих в Германии. Такое заявление было связано с отказом канадского правительства открыть въезд в государство почти тысяче евреев, сбежавших из гитлеровской Германии в 1939 году.

«Сегодня я пришёл сюда, чтобы с трибуны принести извинения за самый позорный проступок Канады за всю ее историю. Я прошу прощения у еврейского народа за то, что правительство развернуло корабль с еврейскими беженцами из Третьего Рейха от своих берегов в 1939 году. Мы все извиняемся перед семьями пострадавших», - сказал Джастин Трюдо.

7 июня 1939 года к канадскому берегу подошло судно «Сент-Луис», на борту которого были размещены 907 беженцев из Германии, убегавших от преступного правительства Гитлера. Все пассажиры были евреями и просили власти Канады предоставить политическое убежище. Но следуя примеру Кубы и США им было отказано. Корабль вернулся в Европу. Кое-кому удалось разместиться в европейских странах, но 500 человек вернулись в Рейх. Позже выяснилось, что половина из них были замучены в концлагерях.