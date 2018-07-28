Порошенко заявил, что РПЦ следует вернуться домоц в Россию

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что РПЦ нечего делать на украинской земле и потребовал от них возвращения домой. Он также отметил ненужность российских военных и военной техники.

Порошенко указал на важность скорейшего проведения «объединительного собора». Украинский лидер уверен, что после этого Киеву предоставят томос об автокефалии. Кроме того, согласно последней информации, глава Украины намерен продвинуть на пост будущей церковной структуры своего кандидата. Политологи отмечают, что стремление Порошенко к созданию «единой антирусской церкви» только понижает его рейтинги.

Примечательно, что каноническая УПЦ сообщила о своём нежелании участвовать в подобных мероприятиях.

В середине октября в Константинополе заявили о начале процесса провозглашения независимости украинской неканонической церкви. Представители РПЦ расценили эти действия как попытку раскола православия и разорвали отношения с Константинополем по всей канонической территории, в частности на Украине и в Белоруссии. В Константинопольском патриархате назвали подобные действия «сатанизмом», а также призвали РПЦ признать право Украины на автокефалию.