Аксенов приказал чиновникам из Симферополя ездить на общественном транспорте

Глава Крыма пришел к выводу, что городская администрация не справляется с пробками. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

Сергей Аксенов проанализировал с членами правительства результаты работы по улучшению дорог, транспорта и ЖКХ в Симферополе. Несмотря на успехи мэрии, жители города страдают от транспортного коллапса. На него указывают огромные пробки, которые регулярно собираются на улицах.

Глава республики приказал мэру Игорю Лукашеву и его подчиненным с 8 ноября передвигаться по Симферополю исключительно на общественном транспорте. По мнению Сергея Аксенова, это позволит чиновникам ощутить проблему на себе и обсудить способы её решения с другими пассажирами. Политикам придется выезжать с конечных остановок и возвращаться домой в вечерний час пик.

Кроме того, рабочая группа решила запретить блокировку новых улиц, пока коммунальные службы не отремонтируют дорогу на уже перекрытых. Кроме того, на следующей неделе администрация должна представить Сергею Аксенову план по уборке всех улиц города и назвать количество техники, необходимой для его выполнения.