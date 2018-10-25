Госдуме предложили собрать киберспецназ против торговли оружием в Интернете

Международное ведомство можно создать на платформе Организации Договора о коллективной безопасности. Так считает Антон Горелкин из комитета по информационной политике, технологиям и связи.

Депутат от "Единой Росссии" обеспокоен торговлей оружием через Интернет-ресурсы. По его информации, такие сделки нелегально заключаются в так называемом "даркнете" - зашифрованной секции Всемирной паутины. Чаще всего покупатели расплачиваются криптовалютами. Антон Горелкин отметил, что поиск таких преступников очень сложен и требует больших технических возможностей.

Как отмечает член Госдумы, благодаря "даркнету" зарабатывают не только отдельные люди, но и целые государства. Некоторые страны могут спонсировать террористов, продавая им оружие. В качестве примера Антон Горелкин привел США 1980-х годов, которые наладили поставки радикальным исламским организациям в Афганистан через посредников. По данным депутата, большая часть нелегального оружия на Ближнем Востоке тайно проходит по этим каналам.

Антон Горелкин подчеркнул, что официальные правоохранительные структуры не способны бороться с этим явлением по причине отсутствия четких механизмов регуляции "даркнета". Он предложил собрать политические организации для овместной борьбы с торговлей запрещенными товарами в Интернете. Например, можно наладить работу киберспецназа, призванного следить за выполнением законодательства в этой сфере и применять эффективные меры против нарушителей.