Украинские депутаты написали оскорбительное письмо Владимиру Путину

Депутаты Украинской Верховной Рады написали оскорбительное письмо Владимиру Путину, нарядившись в казачьи костюмы. Так своеобразно политики воссоздали знаменитую картину Ильи Репина «Казаки пишут письмо турецкому султану».

О письме в своем Facebook сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. Также он выложил в Сеть несколько фотографий «акции». Под фотографиями он оставил подпись, в которой сообщил, что они с коллегами не стали изобретать велосипед, и что их предки казаки уже подали пример, как вести переговоры с врагами на международном уровне. Адресат, по словам политика, изменился, но слова, которые все предельно ясно объясняют — остались. Письмо содержит в брань и оскорбительные выражения в адрес российского президента. Полный текст письма Гончаренко также опубликовал.

Позже депутаты зачитали послание с трибуны Верховной Рады. Кремль пока никак не прокомментировал инициативу смелых украинских депутатов.

Напомним, что авторами письма стали граждане Украины, попавшие в санкционный список, который Дмитрий Медведев подписал 1 ноября 2018 года. Помимо Гончаренко туда входят ещё 322 человека. Также в «черный список» попали 68 украинских компаний.

Санкции предусматривают блокировку безналичных денежных средств компании и частных лиц, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрещают выводить капитал за пределы России.

Украинские интернет-пользователи не разделили веселья своих парламентариев. Их поведение они назвали недостойным, а подобный маскарад сочли недопустимым в цивилизованной европейской стране.