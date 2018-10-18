Россиянам грозит уголовная ответственность за пересечение границы с Украиной

Такой закон 7 ноября подписал президент Петр Порошенко. Документ опубликовали на сайте Верховной Рады.

2 ноября проект внесли на рассмотрение члены «Блока Петра Порошенко» и представитель президента Ирина Луценко. Народные депутаты его поддержали. В четверг закон об уголовной ответственности специально для россиян наберет свою силу.

Новые правила запрещают пересечение границы с Украиной для граждан России, которые могут представлять угрозу безопасности страны. В том числе, попавших в санкционные списки и сотрудников российских силовых структур. За проникновение в Украину вне пунктов пропуска нарушителям грозит 3 года лишения свободы. Такое же наказание вводят за проезд через пограничный пункт с фальшивыми документами или вообще без таковых.

Санкция усугубляется за путешествие в составе группы и за повторное преступление. В таких случаях россиян могут осудить на срок до 5 лет. Если же гражданин России в ходе проникновения на территорию Украины применит насилие или оружие — заключение увеличивается до 8 лет.