В России предложили лишать родительских прав за участие в митингах

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Вострецов предложил лишать родительских прав тех граждан, чьи дети были в третий раз обнаружены на несанкционированных митингах. За первые два нарушения предлагается оставить санкцию в виде штрафа.

Политик убежден, что, если ребенка в третий раз поймали на митинге, на его семью должны обратить пристальное внимание органы опеки. При этом Вострецов пояснил, что не имеет в виду массовое изъятие детей из семьи. Он лишь говорит о том, что специальные службы будут направлены к соответствующим гражданам, чтобы мониторить сложившуюся ситуацию. Как отметил депутат, если дети ходят на «непонятные сборища», возможно у них какие-то проблемы дома: «родители пьют или насилие».

Подчеркивается, что о полноценном законопроекте речи пока не идет. Возможно изменения примут в качестве поправок к готовящемуся проекту об административной ответственности родителей за наличие детей на несанкционированных митингах, в соответствии с которым предусмотрены штрафы для родителей. Сообщалось, что такой законопроект был накануне принят Государственной думой в первом чтении.

Напомним, согласно рассматриваемому в настоящий момент проекту предлагается ввести административные штрафы для граждан, чьи дети задержаны на митингах, при первом нарушении в размере 30-50 тысяч рублей. Если инцидент повторится, то санкция увеличатся.