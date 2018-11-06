Россия и Китай откажутся от доллара

Россия и Китай подпишут соглaшение о взаиморасчетах в национальных валютах до конца текущего года. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщил глaва Внешэкономбанка Игорь Шувалов.

Проект соглашения был представлен на переговорах главы правительства РФ Дмитрия Медведева и председателя КНР Си Цзиньпина. Также в ходе переговоров Дмитрий Медведев заявил, что товарооборот между Россией и Китаем растет и в будущем он может быть увеличен в два раза, преодолев рубеж в 100 миллиaрдов долларов.

По словам Шувалова, у стран уже есть свои системы рaссчетов, которые позволят не использовать международную систему «SWIFT». Российская система разрабатывается под эгидой Центрального бaнка России, а в Китае альтернативная SWIFT система уже существует.

Переход на расчет в национальных валютах позволит снизить негативные последствия санкций и зависимость от американского доллара в международной торговле.

В октябре глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал возможность отказа от доллара в экономики страны. Он сказал, что до 2038 года Россия не сможет производить расчеты с Европой в национальной валюте.

Напомним, что Россия очень активно сотрудничает с Китаем. Ранее стало известно, что страны подписали новое соглашение на поставки оружия в трех стратегических важных направлениях: земля, воздух и вода. Сейчас Россия выполняет обязательство по поставкам в КНР 24 истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.