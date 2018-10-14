Власти Москвы намерены провести больше мероприятий для велосипедистов

Для этого мэрия поддержит проект Let's bike it!. Такое объявление столичный департамент транспорта опубликовал на странице в Twitter.

Представители власти отмечают, что велосипедистам Москвы пойдет на пользу большее количество тематических мероприятий. В Дептрансе намерены содействовать его росту, сотрудничая с Let's bike it!. Например, ведомство планирует взять в свои руки организацию велопарада, сохранив для проекта статус партнера.

Впрочем, представители Let's bike it! недовольны таким решением властей, о чем тоже пишут в социальной сети. Они предполагают, что вмешательство администрации погубит велопарад, который 6 лет успешно проводили на деньги спонсоров. Как напомнили авторы, мэрия неоднократно бралась за мероприятия для велосипедистов, которые так не были реализованы. Среди них: "На учебу на велосипеде" и "День без автомобиля". По их мнению, вместо поддержки - Дептранс губит велокультуру.

Стоит отметить, что Let's bike it! вот уже несколько лет развивает направление, устраивая в Москве всероссийскую акцию "На работу на велосипеде". Она проводится в мае и сентябре по призыву Министерства транспорта России.