В Греции решили больше не платить зарплату священникам

В настоящий момент священники в Греции являются государственными служащими. Однако после подписания нового соглашения 10 тысяч священнослужителей страны утратят этот статус и не будут получать зарплату от государства.

Соглашения достигли премьер-министр Греции Алексис Ципрас и предстоятель Греческой православной церкви Иероним. Отмечается, что этот вопрос обсуждался в рамках реформы отделения церкви от государства. Отмечается, что соглашение будет касаться не только священников, но и вспомогательный персонал.

Известно, что при нынешних правилах на зарплаты священнослужителей уходит ежегодно около 200 миллионов евро из государственного бюджета. В будущем планируется изменить действующую систему и вместо постоянных выплат ограничиться одной, которую необходимо будет делать каждый год в церковный фонд в виде субсидии. А уже церковь самостоятельно начнет распределять между священниками выделенные государством денежные средства.

Кроме того, в соглашении будет урегулирован многолетний спор, постоянно вызывающий проблемы и разногласия. Он касается собственности. Интересно, что будет установлен совместный режим собственности церкви и государства, что позволит последнему использовать имущество церкви.

Некоторые священнослужители уже успели прокомментировать планируемые изменения и высказались весьма негативно, заявив, что будут всячески бороться с лишением их статуса государственных служащих.