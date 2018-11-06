Владимир Путин посетит финал кубка Либертадорес

Сегодня, 17:36 \\ Политика

Владимир Путин посетит финальный матч Кубка Либертадорес, который состоится 24 ноября.

Аргентинское «эльклассико» состоится между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти».

Первая игра пройдет 7 ноября на арене «Альберто Армандо». Начало в 22:00 (время московское).

Владимир Путин приедет в Аргентину чтобы принять участие в саммите G20 («Большая двадцатка»), который пройдет в Буэнос- Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Уже известно, что в рамках саммита состоится вторая полноценная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Первая подобная встреча состоялась в Хельсинки.

Напомним, что президенты должны были встретиться 11 ноября в Париже на торжествах, организованных французской стороной в честь окончания Первой мировой войны, но, чтобы не отвлекать внимание от мероприятий, которые подготовил Елисейский дворец, было принято решение отложить переговоры двух лидеров.

Футбольные клубы «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» впервые в истории встретятся в финале Кубка Либертадорес.

«Бока Хуниорс» — один из самых сильных и известных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. Выиграл восемнадцать международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю.

«Ривер Плейт»— аргентинский футбольный клуб Буэнос-Айреса. Клуб тридцать пять раз становился чемпионом Аргентины, что является национальным рекордом.

Противостояние «Ривер Плейт» и «Бока Хуниос» сравнивают с соперничеством испанских клубов «Реал Мадрид» и «Барселона». Разница только в том, что аргентинские команды базируются в одном городе (Буэнос-Айрес), тогда как испанские клубы родом из Мадрида и Барселоны.

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Автор - Анна Андреева
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