Стало известно новое место встречи Путина и Трампа

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп перенесли встречу, и теперь она должна состояться в Южной Америке на саммите "Большой двадцатки".

Ранее было объявлено, что Путин и Трамп проведут короткую встречу 11 ноября в Париже, где пройдут торжества в честь столетия окончания Первой мировой войны. В Кремле также выражали надежду, что лидеры России и США проведут в Париже «нормальную двустороннюю встречу». Однако вчера президент США заявил, что, «наверное», не встретится с Путиным в Париже. Москва объяснила невозможность проведения полноформатной встречи лидеров в Париже тем, что это не предусматривает формат мероприятия.

Издание "Коммерсантъ" со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщило, что президент Франции Эмманюэль Макрон попросил перенести встречу, чтобы не отвлекать внимание от мероприятий, подготовленных Елисейским дворцом.

Пресс- секретарь президента Владимир Песков уже прокомментировал ситуацию. Он сказал, что встрече Путина и Трампа помешала «очень насыщенная повестка» программы. При этом он отметил, что Путин и Трамп в любом случае смогут встретиться «на ногах» в Париже и договориться о будущей полноценной встрече.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря.

Путин и Трамп встречались уже три раза. Однако единственная на данный момент полноценная встреча состоялась летом 2018 года в Хельсинки (Финляндия). Предыдущие две встречи прошли в 2017 году в рамках международных политических саммитов. Первая была организована прошла во время съезда G20, а вторая встреча состоялась в ноябре на саммите АТЭС во Вьетнаме.

"Большая двaдцатка"— клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Встречи проводятся регулярно с 1999 года. Учaстниками являются 20 крупнейших национальных экономик — Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Фрaнция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз. Европейский союз представлен председателем Европейской комиссии и председателем Европейского совета. В совокупности, G20 представляет 85 % мирового валовoго национального продукта, 75 % мирoвой торгoвли (включaя торговлю внутри ЕС) и две трети населения мира.

В прошлом году саммит G20 прошел в Гамбурге (Германия).