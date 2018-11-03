Ватикан и РПЦ обменяются взаимными визитами в 2019 году

Посланник Папы Римского в России, архиепископ Челестино Мильоре заявил, что делегации Русской православной церкви и Святого престола совершат взаимные визиты в феврале 2019 года. Итальянская делегация приедет в Москву, а россияне посетят Ватикан.

Визиты состоятся в ознаменование третьей годовщины первой в истории встречи патриарха Московского и папы Римского. В рамках встреч пройдет собрание двусторонней комиссии по культуре.

Ранее сообщалось, что в конце октября председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посетил Рим с рабочим визитом. Он встретился с папой Римским Франциском, чтобы обсудить ситуацию на Украине.

Историческая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы римского Франциска состоялась 12 февраля 2016 в Гаване (Куба). К организации этой встречи обе стороны шли на протяжении 20 лет. Первые попытки организовать встречу предстоятелей двух церквей предпринимались еще при Патриархе Алексие II. Встреча папы Иоанна Павла II и патриарха Алексия II не состоялась из-за наличия неразрешимых разногласий между двумя вселенскими церквями.

Встреча в Гаване длилась более двух часов и прошла при большом стечении журналистов. Патриарх и папа обсудили гонения христиан на Ближнем Востоке, военный конфликт и религиозный раскол на Украине, затронули тему кризиса семьи в современном обществе.

Кирилл и Франциск общались на родных языках через переводчиков. Патриарх говорил по-русски, Франциск по-испански. По итогам встречи патриарх и папа подписали декларацию, состоящую из 30 пунктов.

Встреча вызвала положительные отзывы мировых церковных лидеров. Пресс - секретарь Владимира Путина назвал общение Кирилла и Франциска обоюдным шагом навстречу России и Запада.