"За власть никто не цепляется": Луценко уходит с поста генпрокурора Украины

Сегодня, 14:26 \\ Политика

По его словам, причиной для такого решения стали обвинения в его адрес. После насильственной смерти советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк его обвинили в некачественном и недобросовестном проведении расследования.

 Зарубежные СМИ сообщают срочную новость, согласно которой Юрий Луценко уходит с поста генерального прокурора Украины. Такое заявление он произнес лично на заседании депутатов Верховной Рады, проходившей накануне. По его словам, уже сегодня он подаст к столу президента Порошенко свое заявление об увольнении. "За власть никто не цепляется", - резюмировал он.

 Юрий Луценко занимал должность генпрокурора с весны 2016 года. На данный момент ему 53 года. Согласно украинскому законодательству, он еще не достиг пенсионного возраста, так что уходит не по выслуге лет.

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Автор - Мартина Корф
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