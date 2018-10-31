Лукашенко: Белоруссии не нужны российские военные базы

Лукашенко назвал надуманными обсуждения возможного появления в Белоруссии российской военной базы. По его словам, необходимости в этом нет.

Такое заявление президент Белоруссии озвучил во время встречи с американскими аналитиками в Минске. Лукашенко заявил, что, несмотря на тот факт, что Белоруссия и Россия находится в военном союзе, планов размещать в стране военную базу нет.

Александр Лукашенко также отметил, что белорусская армия способна самостоятельно противостоять любой агрессии. Если бы у армии не было такой возможности, то Белоруссия бы обратились к России за помощью.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать эту ситуацию, сославшись на то, что он не знает, в каком контексте была сказана эта фраза и он не хочет «гадать на кофейной гуще».

Ранее в СМИ неоднократно обсуждалась тема возможного создания в Белоруссии российской военной части. В 2015 году Владимир Путин поручил подписать соглашение о создании авиабазы на белорусской территории. В ответ на это Лукашенко сказал, что ничего об этом не знает, а вопрос о базе он с российским президентом не обсуждал.

В октябре Польша предложила США разместить на польской территории на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию. Все расходы поляки обещали взять на себя. В свою очередь Лукашенко посоветовал главе МИД Польши не создавать "лишние базы", иначе Минск и Москва будут вынуждены «что - то размещать» в ответ, чтобы уравновесить баланс сил.

Россия и Белоруссия являются тесными партнёрами в экономической, политической и военных сферах. Россия и другие постсоветские государства представляют для Белоруссии крайне важный рынок сбыта продукции и источник сырья.

Россия и Белоруссия являются членами-соучредителями Союзного государства, Таможенного и Евразийского экономического союза, а также осуществляют военное сотрудничество в рамках ОДКБ (на территории Белоруссии расположены 2 российских военных объекта).

Несмотря на тесную интеграцию, в отношениях между странами периодически возникают осложнения.

В 2014 году в ответ на санкции ряда государств Россия ввела эмбарго на экспорт продовольствия из многих стран. Под запрет попало продовольствие из соседних с Белоруссией членов ЕС (Польши, Латвии, Литвы) и Украины. Белоруссия заявила, что будет пресекать экспорт запрещённых в России товаров через свою территорию.