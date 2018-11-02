Песков: Выборы в ДНР и ЛНР не нарушают условий Минских соглашений

На территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик дата проведения мероприятия совпадает. Как стало известно, их проведут 11 ноября.

Журналисты обратились к пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову, чтобы узнать, что в администрации президента Российской Федерации думают о предстоящих выборах главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Он ответил на все их вопросы, в частности, также рассказав, каким влиянием обладает на их руководство Москва. По его словам, для правительства России не все равно, кто победит на переизбрании, ведь ее влияние на тех, кто у "штурвала" республик имеет свои границы.

Также Песков отметил, что многие западные страны отказались признавать итоги выборов, ссылаясь на условия Минских соглашений. Однако пресс-секретарь Кремля считает, что в данном случае они не будут нарушены. Также он уточнил, что Киев часто пренебрегает основными позициями договора, так что ни о каких осуждениях с его стороны не может быть и речи.