Facebook отказался распространять ролик, сделанный штабом Трампа, о "караване мигрантов"

Социальная сеть Facebook отказалась распространять ролик, который подготовили в администрации президента США Дональда Трампа. Отмечается, что на видео показан «караван мигрантов», идущий к южной границе Америки.

Руководство социальной сети прокомментировало свое решение, объяснив, что политика платформы основывается на том, чтобы не распространять контент «сенсационного содержания». При этом отмечается, что само видео можно выложить в сеть, однако, оно не может распространяться платно.

Как передаёт CNN, видео начало распространяться 4 ноября в качестве рекламы. Его успели посмотреть миллионы пользователей. Отмечается, что на распространение ролика ушло около 80 тысяч долларов. При этом официальные представители Facebook подчеркнули, что видео было размещено по ошибке.

Не только Facebook отказался от трансляции видео с «караваном мигрантов». Сразу за ним аналогичное решение приняли телеканалы NBC и Fox News. Они назвали ролик расистским. По поводу сложившейся ситуации высказался сын лидера США. Он отметил, что средства массовой информации не рассказывают о реальных проблемах, сосредотачиваясь на фейковых новостях. В видеозаписи говорится: «Остановите караван. Голосуйте за республиканцев».

Напомним, ранее журналистка в прямом эфире грубо отозвалась о миграционной политике Трампа. Анна Наварро не смогла сдержать эмоции, поскольку была очень возмущена действиями президента США. Девушка назвала американского лидера «расистской свиньей» несколько раз в течение 60 секунд.