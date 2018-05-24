Россия и Китай договорились о новых поставках оружия

Россия и Китай заключили договор на поставку в КНР вооружения в трех стратегически важных сферах: вода, воздух, земля.

Об этом на авиакосмическом салоне «Airshow China – 2018» в Чжухае сообщил руководитель делегации государственной корпорации «Ростех» (входит в «Рособоронэкспорт»), Виктор Кладов.

Он рассказал журналистам, что сотрудничество России с Китаем активно развивается во всех сферах военно-технического сотрудничества. Помимо успешной реализации ранее заключенных контрактов на поставки С-400 и Су-35, у корпорации есть масса других проектов. Не углубляясь в детали, он добавил, что недавно с китайской стороной были подписаны ещё три договора на поставку оружия.

Согласно данным ФАС (Федеральное агенство новостей), Россия в срок выполнит все условия соглашения на поставку в КНР 24 истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. Поставки С-400 должны быть завершены до 2020 года.

По словам Кладова, в настоящее время Россия уверенно держит второе место в мире по объёмам военно-технического сотрудничества, а «Рособоронэкспорт» является одним из мировых лидеров в области поставок вооружения.

Ткже он сообщил, что государство Филиппины активно проявляет интерес к закупке российских вертолетов и подводных лодок, и Россия в будущем будет участвовать во всех их тендерах. В этом году Россия впервые приняла участие в оружейной выставке в Маниле. Также у Филиппин есть планы о постройке собственного флота.

Авиакосмический салон «Airshow China-2018» пройдет в аэропорту города Чжухай с 6 по 11 ноября. Салон проходит раз в два года. Первый раз выставка была организована в 1996 году. Это единственная международная авиационно-космическая выставка, которая официально одобрена правительством Китая и организовывается при его поддержке. Программа авиасалона включает стратегические показы авиакосмической продукции, демонстрационные полеты, проведение форумов и семинаров.

«Рособоронэкспорт» — российская государственная компания, основана в 2000 году. Единственная компания-посредник в России, которая занимается поставками оружия. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной техники. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России - более 70 стран. Полное наименование — акционерное общество «Рособоронэкспорт». Входит в состав госкорпорации «Ростех». Главный офис находится в Москве. Генеральным директором компании является Александр Михеев.