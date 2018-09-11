Украинский депутат хотел расплатиться фальшивыми евро в аэропорту Праги

Андрей Лозовой хотел купить в duty free подарок маме, но оказался задержанным правоохранительными органами. Депутат Верховной Рады Украины хотел расплатиться за товар поддельными купюрами.

Член фракции Радикальной партии Олега Ляшко оказался в полиции. Об этом сообщил сам Олег Ляшко в своем аккаунте в социальной сети Facebook накануне вечером 5 ноября. Перед этим он сам поговорил с Андреем Лозовым по телефону. Тот объяснил, что намеревался привезти своей маме подарок, но евро, которыми он попытался расплатиться за покупку, оказались фальшивыми. По словам самого депутата, банкноты он приобрел в одном из обменных пунктов Киева. Его помощник, который получал купюры, сейчас уже пишет соответствующее заявление.

Ляшко уверен, что Лозового нужно выпустить, поскольку он стал жертвой мошенников. Отмечается, что неизвестных, которые произвели обмен, в настоящее время уже разыскивают стражи порядка Праги. Поскольку удалось установить, что сразу после обмена денежных средств они исчезли.

Депутат предположил, что за работой мошеннических обменных пунктов валют, которых в последнее время становится все больше, может стоять украинская власть. Поскольку, по словам политика, злоумышленники вели себя слишком дерзко.