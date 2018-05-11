В силу вступила вторая часть санкций США в отношении Ирана

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Отмечается, что они затронули больше чем 700 юридических и физических лиц. Помимо этого, от них пострадали также владельцы морских и воздушных иранских суден.

 Зарубежные СМИ передают срочные новости, согласно которым в Соединенных Штатах Америки приняли вторую часть пакета санкций в отношении Ирана. Согласно информации, которую предоставляет источник, она вступила в силу сегодня, 5 ноября. Об этом сообщил представитель Министерства финансов США.

 Также известно, что для стран-партнеров Штаты сделали исключение. Временно оно будут действительно для Японии, Турции, Китая и еще пяти государств. Такое заключение следует из заявления американского государственного секретаря Майка Помпео.

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Автор - Мартина Корф
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