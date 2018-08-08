Дмитрий Медведев рассказал, кто помогает ему выбирать одежду

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что, как правило, подобные решения принимает самостоятельно. Однако он подчеркнул, что время от времени в выборе пиджака или галстука ему требуется совет.

Председатель правительства России ответил на вопрос, как он выбирает одежду для политических мероприятий. По его словам, он постарался дать пояснение таким образом, чтобы не обидеть супругу. Медведев рассказал, что иногда действительно советуется с близкими и членами семьи относительно того, в каком виде ему появиться перед людьми на том или ином событии. Однако отметил, что большинство таких решений принадлежат исключительно ему.

Об этом премьер-министр заявил в рамках участия в онлайн-конференции в Шанхае, где он находится в настоящее время с трехдневным визитом. Медведев отвечал на вопросы китайских пользователей. Также председатель правительства России отметил, что Шанхай изменился с его последнего визита и стал очень красивым и еще более современным. Тем не менее, как считает Медведев, город смог сохранить традиционный вид и специфику китайской культуры, что только придает ему дополнительное очарование. Особенно выделил политик набережную и находящиеся на ней небоскребы и исторические здания, которые создают неповторимый контраст.