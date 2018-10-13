SANA: Три ребенка погибли после авиаудара США в Дейр-эз-Зоре

Сегодня, 15:34 \\ Политика

Как стало известно, военные произвели обстрел населенного пункта, считающегося деревней, Эш-Шаафа.

 Зарубежные СМИ, в том числе информационное агентство SANA, сообщают подробности о развитии военного конфликта в Сирии. Согласно информации, которую они предоставляют, накануне коалиция во главе с США совершила авиаудар по одной из деревень в провинции Дейр-эз-Зор.

 В результате военных действий погибли три ребенка. Количество пострадавших пока неизвестно. Также сообщается о том, ВВС применяли такое вещество как белый фосфор, когда заходили с неба на город Хаджин.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Козак заметил "безобразия" на независимых заправочных станциях

 Однако радикальные меры по исправлению проблем грозят России транспортным коллапсом. Вице-премьер призвал правительство действовать деликатно и последовательно.

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

«Порошенко меня вычеркнул»: Коломойский рассказал, почему он не попал в список российских санкций

 По мнению Коломойского, список составляли не только в России. Якобы, его отправляли «на...

Источник: изнасилованная в Уфе девушка-дознаватель пришла в кабинет к полицейским с подругой

 По словам инсайдера, 23-летняя девушка отправилась в кабинет к правоохранителям по...

Мэр Уфы запретил чиновникам говорить слово "ориентировочно"

 Мэр Уфы Ульфат Мустафин заявил, что чиновникам необходимо выражаться конкретнее. Он...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ