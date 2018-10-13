SANA: Три ребенка погибли после авиаудара США в Дейр-эз-Зоре

Как стало известно, военные произвели обстрел населенного пункта, считающегося деревней, Эш-Шаафа.

Зарубежные СМИ, в том числе информационное агентство SANA, сообщают подробности о развитии военного конфликта в Сирии. Согласно информации, которую они предоставляют, накануне коалиция во главе с США совершила авиаудар по одной из деревень в провинции Дейр-эз-Зор.

В результате военных действий погибли три ребенка. Количество пострадавших пока неизвестно. Также сообщается о том, ВВС применяли такое вещество как белый фосфор, когда заходили с неба на город Хаджин.