Губернатор Магаданской области уволил чиновника за махинации с зарплатой

Сегодня, 14:26 \\ Политика

На заседании областного правительства губернатор Магаданской области Сергей Носов поднял тему необоснованного присвоения денег Евгением Кривоберцем, руководителем РПСЦ. Глава области отчитал чиновника и уволил его, отдав указание передать дело в прокуратуру.

 В ходе проверки бюджета региона был выявлен факт незаслуженной выплаты материальной поддержки Кривоберцу и главному бухгалтеру в размере 388 тысяч рублей. При этом зарплата рядовых трудящихся стала меньше.

Видео с заседания появилось на официальном You-tube канале ГТРК Магадан.

В сети неоднозначно отреагировали на поступок губернатора. Некоторые пользователи восхитились жестоким выступлением Носова, другие же с сомнением отнеслись к «публичной порке».

Сергей Носов был мэром Нижнего Тагила с 2012 по 2017 год, в сентябре 2018 года его назначили губернатором Магаданской области. Ранее ходили слухи, что он может возглавить Свердловскую, Челябинскую или Кемеровскую область. В национальном рейтинге губернаторов, подготовленном Центром информационных коммуникаций, он занимает 8 позицию.

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Автор - Елена Андреева
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