"Государство имеет обязательства": Куйвашев извинился за высказывание Глацких о детях‍

Губернатор Свердловской области заявил, что не может согласиться с высказыванием, которое накануне прозвучало от руководителя департамента молодежной политики региона.

Накануне сеть взорвало видео с Ольгой Глацких, которая провела в Кировограде беседу с волонтерами. Как отмечают СМИ, чиновница не стеснялась отвечать на "неудобные" вопросы, в том числе и о государственном финансировании. На фоне этого она отметила, что сейчас молодеж рассчитывает на помощь государства, однако "оно им ничего не должно". Глацких считает, что дети должны рассчитывать только на родителей, которые "их рожали".

О ее высказывании узнал глава региона Евгений Куйвашев. Он извинился за него и заявил, что устроит разбирательство по этому поводу. Однозначно он заявил: "Государство имеет обязательства перед своими гражданами", говоря в том числе и о детях.

Между тем, он все же уточнил, что ситуация полностью не ясна, так как в сети распространяют лишь вырезанную часть из полной записи. Куйвашев отметил, что, чтобы предъявлять обвинения, сперва нужно просмотреть ее полную версию и лишь после этого делать выводы.