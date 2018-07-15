Журналистка CNN дважды за минуту назвала Трампа "расисткой свиньей" в прямом эфире

Сегодня, 11:35 \\ Политика

Обозреватель CNN Анна Наварро по политическим вопросам дважды резко отозвалась относительно американского президента в прямом эфире, где происходило обсуждение вопроса миграционной политики Дональда Трампа.

 Отмечается, что журналистка не ограничилась грубым высказыванием. Она также попросила записать ее в число людей, которые называют Трампа расистом. Анна Наварро не смогла сдержать эмоций при обсуждении столь остро стоящего в обществе вопроса. Высказывая свое негодование, она буквально меньше, чем за минуту назвала лидера США «расисткой свиньей». Обозреватель отметила, что американский глава – расист, поскольку «назвал мексиканцев преступниками и насильниками». Резкая критика обрушилась в адрес Трампа накануне 4 ноября.

Журналистка также упомянула, что лидер США в январе называл Сальвадор и Гаити грязными дырами на встрече с конгрессменами. Более того, после того, как власти Гаити потребовали объяснений от американского президента, он употребление подобных слов отрицал. При этом в похожем ключе Дональд Трамп высказался о мигрантах в мае, назвав некоторых из них «животными».

Интересно, что бывший адвокат главы США Майк Коэн отмечал, что его клиент действительно допускал расистские высказывания. А в ноябре президент направил к границе с Мексикой военных, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов.

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Автор - Евгения Чернобаб
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