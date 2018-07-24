В Госдуме оценили очередной план Украины по возвращению Крыма

Сегодня, 11:26 \\ Политика

Украина не может простить России возвращение Крыма и периодически радует мировую общественность фантастическими планами по его возвращению. На прошлой неделе Украина заявила о плане возвращения Азовского моря.

В Государственной думе РФ незамедлительно отреагировали на этот план. Депутат от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что «планы Украины по возращению Крыма, сродни фантастическим рассказам, их нереально реализовать ни в нынешних условиях, ни в перспективе». Помимо возвращения Крыма, украинская сторона также периодически требует от России возмещения убытков и передаче Крымского моста. Полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей города Севастополь высказались за вхождение в состав РФ. Владимир Путин объявил о появлении двух новых республик – республики Крым и Севастополь во время чтения ежегодного послания Федеральному собранию РФ.

Крымские власти были вынуждены провести референдум после свержения президента Украины Виктора Януковича и госпереворота в феврале 2014 года, чтобы не повторить судьбу Донбаса, где началась и до сих пор продолжается гражданская война. Украина уверена, что референдум был проведен незаконно и по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Правительство РФ неоднократно заявляло, что референдум в Крыму был проведен в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В одном из интервью Владимир Путин на вопрос «При каких условиях возможно возвращение Крыма Украине», ответил: «Ни при каких. Нет таких условий. Вопрос Крыма закрыт окончательно».

Присоединение Крыма вызвало возмущение мировой общественности и привело к обвалу рубля, падению цен на нефть и антироссийским санкциям.

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Автор - Анна Андреева
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