Эксперты назвали плюсы включения Забайкалья и Бурятии в состав Дальнего Востока

Сегодня, 10:50 \\ Политика

По словам специалистов из области науки, политики и экономики, передача Бурятии и Забайкалья из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного несет в себе сразу несколько положительных результатов.

 4 ноября стало известно о решении Путина. Президент России поставил свою подпись на указе, согласно которому Бурятия и Забайкалье переходят в состав Дальневосточного федерального округа. По данным, теперь правительство должно в течении 3 месяцев составить акты и провести все необходимые процедуры.

Эксперты уже оценили решение Путина. Они назвали плюсы включения Забайкалья и Бурятии в состав Дальнего Востока. Александр Латкин, который является директором Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС, Забайкалье и Бурятия «тяготели» к ДФО. Сейчас же они «уютно вписались» в состав Дальнего Востока.

Латкин считает, что включение двух регионов принесет плюсы научной сфере. Забайкалье будет подчиняться не Сибирскому отделению РАН, а ДВО РАН. Помимо этого, включение Забайкалья и Бурятии в состав ДФО позитивно скажется на транспортном сообщении. Аэропорт в Хабаровске станет связующим звеном регионов. Вместе с приростом населения на Дальнем Востоке увеличится и размер федеральных материальных выплат.

Политолог Сергей Гребенюк полагает, что решение по Забайкалью и Бурятии скажется на бизнесе в ДФО. В будущем оно принесет округу массу перспектив и поможет в развитии бизнеса. А кандидат экономических наук Юрий Авдеев отметил, что переход Забайкалья и Бурятии к Дальнему Востоку закрепил уже давно существующее решение. Теперь, считает он, эти регионы получат больше перспектив на развитие.

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Автор - Анна Пушкина
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