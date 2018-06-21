Ким Чен Ын может посетить Россию в ноябре

Посол Южной Кореи в России У Юн Гын заявил, что Ким Чен Ын может приехать в Москву в ноябре 2018 года.

Вероятно, сейчас ведутся переговоры об окончательном месте и времени встречи лидеров двух стран. Если удастся достигнуть всех договоренностей, уже в ноябре Кин Чен Ын приедет в Москву. Это будет его первый визит в Российскую Федерацию. Желанием Кремля также является, чтобы визит состоялся до конца этого года.

Напомним, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о приглашение Ким Чен Ына в Россию еще в середине октября. Он добавил, что вопрос возможного визита лидера КНДР в Россию прорабатывается по дипломатическим каналам.

Также Министерство иностранных дел Южной Кореи планирует в конце года начать переговоры с Москвой по поводу официального визита Владимира Путина, который должен состояться в первой половине 2019 года. Для Владимира Путина это также будет первый визит в Пхеньян. 31 мая КНДР посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он стал первым высокопоставленным российским официальным лицом, встретившимся в Пхеньяне с Ким Чен Ыном. В сентябре в КНДР на три дня прилетала российская делегация во главе со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко, чтобы принять участие в торжествах по случаю 70-й годовщины основания страны.

Ким Чен Ын — высший руководитель КНДР с 2011 года. Ким сменил своего отца и высшего руководителя КНДР Ким Чен Ира. Журнал «Forbes» в 2013 году поместил Кима Чен Ына на 46 место в списке «Наиболее влиятельных людей в мире» и на третье по влиятельности среди корейцев после Пан Ги Муна и Ли Гонхи.

В стране при Ким Чен Ыне продолжаются разработки ракетного и ядерного оружия, запуск космических спутников, проведение экономических реформ и развитие дружеских отношений с Китайской Народной Республикой.