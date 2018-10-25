Указом Путина Забайкалье и Бурятия присоединились к Дальнему Востоку

Сегодня, 16:34 \\ Политика

Указом президента РФ, Владимира Путина, Бурятия и Забайкальский край вошли в территорию Дальневосточного федерального округа.

Президент приказал утвердить структуру и численность штата государственных органов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Также российский лидер поручил правительство РФ составить собственные акты в соотвествии с указом в течение 3-х месяцев.

В конце октября врио губернатора Забайкальского края был назначен Александр Осипов. На встрече Осипов выдвинул президенту предложение о распространении на Забайкалье механизмов социально-экономического развития, которые ранее были применены на Дальнем Востоке и успели показать свою эффективность. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что такой вариант возможен в случае присоединения региона к ДФО.

Ранее стало известно, что активисты Хабаровска к середине ноября подготовят аргументы в пользу сохранения за городом статуса столицы ДФО, о чём в четверг заявил Сергей Галицын, председатель городского общественного совета. В октябре врио губернатора Приморья Олег Кожемячко сообщил, что столицей Дальнего Востока должен быть Владивосток. Эксперты отметили нецелесообразность данного предложения, поскольку оно спровоцирует отток населения и создаст опасную демографическую ситуацию в регионе.

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Автор - Елена Андреева
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