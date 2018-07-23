Мэр Уфы запретил чиновникам говорить слово "ориентировочно"

Мэр Уфы Ульфат Мустафин заявил, что чиновникам необходимо выражаться конкретнее. Он уверен, что использование в речи определенных слов влияет на эффективность работы, а потому запретил говорить "ориентировочно".

Новый глава города Уфы решил ввести и новые порядки со своим приходом, а именно: изменить подход чиновников к своей работе. По его мнению, политикам необходимо выражаться более конкретно, особенно, если речь идет о каких-либо сроках. Поскольку нужно четко понимать, с какими периодами времени предстоит работать, чтобы результат был более эффективен.

Такой запрет был обусловлен ситуацией, которая произошла при обсуждении сроков сдачи нового жилья. Мэру Уфы совсем не понравилось, что чиновники активно используют в своей речи неконкретные слова, в особенности, «ориентировочно». Глава города подчеркнул, что в таких вопросах нельзя ограничиваться лишь примерными датами. Он убежден, что стоит изначально устанавливать точные сроки.

В связи с этим Ульфат Мустафин отметил: «На кого ориентируемся? Что это за слово такое?» Мэр указал политикам, что нужно обязательно устанавливать точную дату, «а слова "около, вокруг" давайте уберем вообще». Мустафин подчеркнул, что данный подход теперь должен распространяться на все сроки сдачи новых объектов, необходимо избегать лишней размытости.