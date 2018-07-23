Дональд Трамп обвинил сенаторов США в использовании "тактики России" на выборах

Сенатор Демократической партии США стал объектом обвинений со стороны американского лидера. По словам Трампа, Джо Доннели уличен в попытке "украсть выборы". Предположительно, он оплачивает рекламу в Facebook своему оппоненту.

Сообщается, что американский лидер написал об этом в своем профиле в социальной сети Twiter, опубликовав пост, где сравнивает действия сенатора с Россией. Президент указал: «Он пытается украсть выборы? Разве это не то, что сделала Россия?» Глава США также обратил внимание на слухи, в соответствии с которыми Джо Доннели платит за рекламу в Facebook за своего оппонента от Либертарианской партии.

Отмечается, что ранее были проведены опросы, по результатам которых удалось установить, что за сенатора Доннели готовы отдать свои голоса 45% избирателей. Сразу за ним, уступая всего следует республиканец Майк Браун, набравший также достаточно большую сумму 42%, голосов. Интересно, что за Люси Брентон проголосовать готовы всего лишь 7% избирателей. Подчеркнуто, что именно она является либертарианским кандидатом.

Средства массовой информации наперебой рассуждают о том, была ли отсылка к РФ намеренной или все же это был чистой воды сарказм. Доннели пока не уступает свое лидерство, однако, сообщается, что оно буквально тает на глазах.