Турция отозвала своего посла из Уганды за древнегреческий наряд

Посла Турции в Уганде Седефа Явузальпа отозвали за неподобающий наряд. Политик предстал перед публикой в наряде в стиле Древней Греции. Об этом рассказал в своем аккаунте в Twitter глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Интересно, что посол смогла объяснить свой выбор. Она отдала предпочтение древнегреческому наряду вследствие того, что 2018 год признан в Турции годом Трои. В настоящий момент территория этого города принадлежит Турции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что в интернете появились фотографии, на которых запечатлена посол в одежде, стиль которой соответствует Древней Греции. После появления в сети данных снимков было проведено расследование инцидента, в результате посол была отозвана из Уганды.

Седеф Явузальп в столь необычной одежде предстала перед публикой на праздновании национального праздника Турции Дня республики. Уточняется, что прием был проведен 29 октября. Примечательно, что не только посол облачилась в древнегреческие одеяния. Другие члены дипломатичнской миссии поддержали е стремление.

Интересно, что это не первый необычный случай отзыва дипломата. Напомним, ранее стало известно, что президент Шри-Ланки мовершил аналогичные действия и отозвал посла из Австрии. Причиной таких мер стала обычная невозможность дозвониться до политика