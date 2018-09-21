В Германии окончательно отменили смертную казнь

Как сообщает "Би-би-си", федеральная земля Гессен приняла поправку, которая отменяет смертную казнь и устраняет соответствующую норму из Конституции. Таким образом, на всей территории Германии больше не будет применяться данный вид наказания.

На территории последней федеральной земли было проведено голосование, в соответствии с которым должна была определиться судьба такого уголовного наказания, как смертная казнь. В основном законе региона было закреплено, что смертная казнь допускается в качестве высшей меры наказания.

Голосование проходило в форме референдума. Большинство, которое составило 83% участвовавших в мероприятии, проголосовало за отмену столь строгой санкции, применяемой к преступникам. Сообщается, что до этого федеральная земля Гессен действительно оставалась единственным регионом, где в законодательстве все еще фигурировала смертная казнь. Хотя отмечается, что, поскольку федеральная Конституция ФРГ отменила данный вид наказания еще в 1949 году, в основном законе Гессена она все еще была закреплена, но не применялась, поскольку федеральная Конституция имеет приоритет над региональной. Однако сейчас отмена произошла официально.

Известно, что смертная казнь в настоящий момент не применяется ни в одном государстве Европейского союза. Голосование состоялось 2 ноября. Отмечается, что процедура имело формальный характер.