Однако радикальные меры по исправлению проблем грозят России транспортным коллапсом. Вице-премьер призвал правительство действовать деликатно и последовательно.

Дмитрий Козак обратил внимание на работу независимых заправочных станций. Он заметил, что такие учреждения обеспечивают россиян доступным бензином и дизельным топливом. Это особенно актуально для жителей Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. Вице-президент отдельно выделил Якутию, где независимыми являются абсолютно все АЗС.

При этом на многих заправках царит "безобразие". В пример Дмитрий Козак привел продажу некачественного топлива. При всем желании навести порядок, власти России не могут закрыть частные станции и ввести государственное управление. В таком случае ряд АЗС будут попросту закрыты, что снизит доступность топлива для населения. Вполне возможен дефицит. Вице-премьер предлагает найти компромиссное решение вопроса.

Для можно перенять опыт рыночной политики других стран. Так власти США на 40 лет запретили экспорт сырой нефти. Компаниям пришлось на конкурентных условиях продавать сырье местным заводам. Благодаря этому топливо остается дешевым для американских потребителей.