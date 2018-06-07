Порошенко стал почетным доктором Стамбульского университета

Президент Украины Петр Порошенко получил степень почетного доктора Стамбульского университета. Об этом он сам сообщил в своем аккаунте социальной сети Twitter. В опубликованном сообщении украинский глава рассказал, что это знаковое событие стало для него большой честью.

Стамбульский университет ранее открыл кафедру украинского языка. За это глава Украины выразил его руководству большую благодарность и выразил надежду, что программа обмена студентами будет только развиваться, что в скором времени точно принесет свои плоды. Было отмечено, что количество интересующихся студентов постоянно увеличивается, а это значит, что молодые люди видят перспективы в изучении иностранного языка.

В рамках своего двухдневного визита в Турцию, где должна состояться рабочая встреча с президентом Реджепом Эрдоганом, Петр Порошенко выступил в стенах высшего учебного заведения. В своей речи лидер Украины отметил, что для него очень важно стать доктором столь уважаемого университета. Ведь это позволило ему стать одним из почетных деятелей, которые ранее также были удостоены этой степени. Президент отметил, что Турция «важная страна для меня» и для развития международных связей.

По словам ректора Стамбульского университета Махмута Акома, такое звание было присуждено Порошенко за утверждение демократических ценностей в мире и все те усилия, которые он приложил для укрепления украинского-турецких отношений.