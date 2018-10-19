Константинопольского патриарха упрекнули в плохой образованности

Архиепископа Телмисского Иова обвинили в малообразованности. Такое заявление сделал Председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент.

Украинская православная церковь столь резко высказалась относительно уровня образования константинопольского патриарха из-за сделанного ранее заявления архиепископа Иова о необходимости ликвидации УПЦ. По словам представителя УПЦ МП, украинской православной церкви с точки зрения канона больше нет, а потому она должна находиться в подчинении у Константинополя.

В ответ на это Отец Климент заявил, что архиепископ совершенно не понимает украинскую дейтсивтельность, и даже напрочь забыл богословие, раз позволяет себе рассуждать подобным образом. При этом представитель УПЦ подчеркнул, что не намерен подчиняться Константинополю. По его словам, нельзя следовать указаниям того, кто отменяет документы 300-летней давности. Он уверен, что это аналогично отмене решений Вселенских соборов, которые были приняты ещё в IV-VII веках. Отец Климент убежден в абсолютной абсурдности таких действий и решений. Он обратился к тексту Евангелии и отметил, что «первый в церкви это не тот, кто в ней начальник, а тот, кто является всем слугой». А раз архиепископ демонстрирует свое явное незнание этого принципа, это свидетельствует только лишь о его плохой образованности.

Напомним, ранее Петр Порошенко подписал соглашение с патриархом Варфоломеем о создании автокефальной церкви. Документ играет важную роль завершении оформления автокефалии украинской церкви. По словам президента, уже все готово для предоставления Украине томоса по всем существующим канонам.