Стратегический самолет, который также является разведчиком ВВС Америки, пролетел около границы России в Калининградской области.

Самолет разведки, которая является радиоэлектронной с номером борта 64-14856, взлетел в небо с авиабазы Милденхолл, находящаяся в Великобритании.

Полет произошел в воздухе в пространстве Польши.

За последнюю неделю около российской границы более 17 иностранной воздушной техники проводили разведку. Также участие принимали истребители, принадлежавшие дежурным силам ПВО. Они возвышались вверх и проводили перехват вместе с сопровождением около четырех раз. 19 октября произошел полет самолета-разведчика ВВС Америки под названием Boeing RC-135U, который проследовал вдоль западной границы российской федерации.

Ранее стало известно, что новые санкции со стороны Америки по отношению к Ирану подрывает план действий по ядерной программе.