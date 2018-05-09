Самолет-разведчик ВВС Америки соверши полет около границы России

Сегодня, 14:31 \\ Политика

Стратегический самолет, который также является разведчиком ВВС Америки, пролетел около границы России в Калининградской области.

 Самолет разведки, которая является радиоэлектронной с номером борта 64-14856, взлетел в небо с авиабазы Милденхолл, находящаяся в Великобритании.

Полет произошел в воздухе в пространстве Польши.

За последнюю неделю около российской границы более 17 иностранной воздушной техники проводили разведку. Также участие принимали истребители, принадлежавшие дежурным силам ПВО. Они возвышались вверх и проводили перехват вместе с сопровождением около четырех раз. 19 октября произошел полет самолета-разведчика ВВС Америки под названием Boeing RC-135U, который проследовал вдоль западной границы российской федерации.

Ранее стало известно, что новые санкции со стороны Америки по отношению к Ирану подрывает план действий по ядерной программе.

Поделиться новостью:
Автор - Дарья Андросова
Главное за неделю

«Порошенко меня вычеркнул»: Коломойский рассказал, почему он не попал в список российских санкций

 По мнению Коломойского, список составляли не только в России. Якобы, его отправляли «на редакцию» в Украину, чтобы политики Киева внесли свои коррективы.

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с...

Россия приняла контрмеры против 322 украинских граждан и 68 компаний

 Соответствующее постановление было подписано премьер-министром страны Дмитрием...

В Уфе после изнасилования молодого дознавателя задержали трех начальников полиции

 Следственный комитет на следующий день возбудил уголовное дело. Подробности рассказала...

Американские СМИ назвали страну, которая станет следующей жертвой террористов

 На фоне поражения террористов ИГ* в Сирии и Ираке эксперты предположили, куда же...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ